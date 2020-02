José Luis Perales le cantará a sus fans de Mérida

Una despedida muy romántica

José Luis Perales se ha sincerado con sus fans, ésta será la última vez que haga una gira porque ya decidió retirarse de los escenarios.

El próximo martes, en el Auditorio La Isla, a las 8:30 de la noche, cantará para sus fans de Mérida por última vez. No es una estrategia, ha confesado el cantautor español, porque siente que ya es hora de un retiro digno, y México no podía quedar fuera de esta despedida.

“Baladas para una despedida” enmarca una trayectoria de más de 50 años de componerle al amor, al desamor, a la vida... No será un retiro definitivo, dijo en reciente entrevista, Perales seguirpa componiendo, “porque no quiere sentirse desempleado y la música no la puede dejar del todo”.

Lo que sí ya no hará son giras, “ya no habrá marcha atrás...”. Los éxitos de José Luis Perales son incontables, porque también ha escrito para otros cantantes.

Entre los títulos a los cuales el artista le tiene mucho cariño figuran “Y cómo es él”, “A más de mil kilómetros de ti”, “Que canten los niños” y “Dime”.

Fueron pocas las visitas del artista a Mérida, la más reciente hace cinco años, y el martes será la última.

Los boletos, de $500 a $1,570, se pueden adquirir en Tusboletos.mx.

Síguenos en Google Noticias