José Ron asegura que vio un Ovni, pero nadie le cree

El actor compartió en redes sociales su experiencia paranormal, y aunque dijo que no le van a creer él asegura que fue real.

MÉXICO.— José Ron, actor de varias telenovelas aseguró que vio un Objeto Volador No Identificado, es decir un Ovni; su "experiencia" la compartió a través de su cuenta de Twitter. Asimismo, en su mensaje se mostró muy asombrado.

El actor sabe que este tipo de vivencias son tachadas de irreales, es por ello que también dejó escrito que sabe que no lee creerán, pero que eso le tiene sin cuidado pues él sabe que fue real lo que vio.

Luego de su experiencia paranormal, José Ron también compartió un vídeo en cuenta de Instagram para explicar lo que le pasó. En dicho clip vuelve a reconocer que no le van a creer, pero él insiste en que no le importa porque fue real lo que vio.

“Si ya sé que muchos no me van a creer, pero me tocó verlo con mis propios ojos y me consta”, agregó el actor consciente de que muchas personas no creerían su avistamiento Ovni.