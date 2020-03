José Ron y Jessica Díaz hacen pública su relación

México (Notimex).- Después de negarlo infinidad de veces, los actores José Ron y Jessica Díaz, hacen público su romance, a través de una fotografía.

“Hoy es un día maravilloso conejita Jessica Díaz… ¡hoy celebro tu vida! Celebro el poder compartir este día tan especial contigo pero ya no sólo como amigos, sino ahora ¡con un amor diferente! ¡Un amor más fuerte!”, le dedicó el actor a la chica en su cumpleaños.

Te puede interesar: Jolette gasta 25,000 pesos en prueba de coronavirus

La imagen que subió José Ron, se ve a la pareja en actitud romántica, compartiendo una cena. "Nunca hubiera imaginado que nosotros, los sobrinos, 5 años después íbamos a ser novios. Dicen que el hombre propone pero ¡Dios dispone!”, escribió.

Los rumores en torno a este romance tienen varios meses, sin embargo, ambos lo negaron, hasta hoy que decidieron darlo a conocer justo en el cumpleaños 29 de la actriz.

“Hoy me siento el más feliz y afortunado de que tú me hayas elegido a mí, de la forma que yo te elegí a ti. Abrazo tu corazón fuerte para que me sientas ahí contigo. Deseo que Dios siga cumpliendo tus sueños y que me permitas ser parte de ellos. ¡Quiero hacerte inmensamente feliz y te deseo muchas canciones más! ¡¡¡Muchas, muchas más!!! Felices 29 conejita”, finalizó el romántico mensaje.

En unas cuantas horas el post alcanzó más de 120,000 reacciones de los seguidores del histrión. Por su parte, en la página de la actriz, no hay nada que revele una relación sentimental.

Síguenos en Google Noticias