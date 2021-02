Joven dice estar embarazada de Sebastián Yatra (Vídeo)

Sebastián Yatra vive una fuerte polémica, después que en redes sociales se hicieran virales unos mensajes que lo acusan de dejar embarazada a una joven y no hacerse cargo.

Un grupo de jóvenes españolas creó una cuenta en Twitter llamada "Soorgen1" con el objetivo de que el artista responda a los mensajes de la joven que supuestamente dejó embarazada.

Desaparece

Sin embargo, después de unos días, en los que hubo como reacciones a favor y en contra de los señalamientos a Yatra, la cuenta se canceló, desapareció de Twitter.

Si a Sebastián no le preocupa y al equipo cuando descubran tu verdadera identidad y te manden una denuncia por difamacion espero que tengas mucha plata para darle 😘😘 — 🕴M@RTN Yatra💥🎸🎶🎤 (@YyD25888580) February 17, 2021

@soorgen1 no puedo enviarte mensaje pero necesito hablar contigo, contáctame — daniela belkova (@DanielaBelkova) February 17, 2021

Antes de todo

Antes de desaparecer, en la cuenta se escribieron algunos mensajes dirigidos a Yatra, en los que le pedían se ocupara de la joven a la que presuntamente embarazó.

En las capturas de pantalla se leen los textos escritos.

El propósito

"El único fin de esta cuenta es dar con @SebastianYatra con extrema urgencia. La vaina es complicada, una chica está embarazada de él, y él no le responde por ningún medio", señala uno de los primeros tuits de la cuenta, ya no disponible.

Es más, las creadoras de la cuenta citaron un tuit de Tini Stoessel, la expareja de Yatra, etiquetando además a Danna Paola, todo con el objetivo de llamar la atención y obtener una respuesta del colombiano.

Respuestas

"Solo queremos que le responda a nuestra amiga, no importa a quién, importa ser responsable ahora. Que se comunique con ella, quien no para de escribirle a Instagram tanto a él como a su representante y no obtiene respuestas", explicaron en otra publicación.

Amagos

Ante la nula respuesta del cantante, las jóvenes incluso 'amenazaron' con vender esta historia a la prensa.

"Madrid te espera, los medios de Madrid ofrecen mucho dinero por su nota. Ella quiere que le respondas los mensajes, nada más. Tengo todas las capturas", agregaron.

Silencio

Hasta el momento Sebastián Yatra no se ha referido por ningún medio a esta polémica.

Hace unas semanas el artista borró sus posteos de redes sociales, pero como parte de una estrategia para presentar su nuevo sencillo "Adiós", lo que lleva a pensar qué hay de cierto o falso en los señalamientos.

Con información de redes sociales y fmdos.cl