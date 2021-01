Joven que tocó indebidamente Vicente Fernández da su versión

Tras el polémico vídeo de Vicente Fernández en el que acosa a una fan, las acusaciones de presunto acoso en su contra crecen.

EE.UU.— A través de TikTok se volvió viral un vídeo en el que se muestra a Vicente Fernéndez tocando indebidamente el seno de una joven mientras posan para una foto.

Tras la polémica generada, la joven que fue sufrió violencia por parte del cantante, habla de lo sucedido.

“Me sentí violentada y súper enojada con el señor”

Por medio de una grabación, la joven identificada con el nombre de “Lex”, y que fue acosada por Vicente detalló que la foto junto al cantante se la sacó en 2017, y en aquel momento ella no sintió que el cantante la estuviera tocando.

Además, señaló que aquel día estaba utilizando un brasier con relleno.

“Esta foto la tomaron en el 2017, la razón por la que mi expresión se ve tan tranquila no es porque me gustó, más bien fue porque no me di cuenta que su mano estaba ahí hasta que estaba viendo las fotos con mi mamá”, explicó la joven.

¡Vicente Fernández en medio de una gran polémica por tocar indebidamente a una joven que le pidió una fotografía! Ella ya salió a defenderse por las críticas que recibió.#PájarosEnElAlambre 🐦 en #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/wMIc79iO0k — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) January 22, 2021

La joven agregó que se siente enojada con “El Charro de Huentitán”, pero también con quienes piensan que "no fue para tanto", y aseguró que seguramente no es la única que ha "experimentado lo mismo".

“Me sentí súper violentada, súper enojada con el señor. Todos lo están defendiendo. Yo manejo mis traumas con humor y sarcasmo y cada quién tiene sus mecanismos de defensa, pero lo hacen sentir como si no fuera para tanto, pero sí lo es y por eso lo estoy publicando […]. Él no debió tocar mi cuerpo sin mi permiso. Estoy segura de que muchas mujeres han experimentado lo mismo”, aseveró la mujer violentada.

Más testimonios en contra de Vicente Fernández

Tras el escándalo que se generó, más mujeres decidieron hacer públicos sus testimonios sobre el presunto acoso sexual que recibieron por parte del cantante. Los vídeos con sus confesiones han sido difundidos a través de TikTok.

Los testimonios de las otras mujeres violentadas por Fernández también relatan que el cantante las tocó sin su consentimiento y mientras posaban junto a él para una foto.

A estas declaraciones se unió el periodista Carlos Aguilar quien compartió que “hace muchos años en Tabasco, asistió a una presentación de Vicente Fernández, y un amigo iba con su novia, de repente ella se subió a tomarse una foto con el cantante, y de improviso éste la besó lascivamente, apretujándola abusivo”.

Hasta el momento ni Vicente Fernández ni su familia se han pronunciado al respecto de estas graves acusaciones.- Con información de Sale el Sol e Infobae.