Joy quiere que todo mundo vea a su hija

MÉXICO.— La cantante Joy Huerta está viviendo una etapa de maternidad, llena de desvelos pero sobre todo de amor. Le emociona tanto que quiere que todos vean a su hija aunque acepta en el pasado nunca fue muy niñera.

“Cuando mis amigas, amigos, me enseñaban fotos de sus bebés, siempre era con mucho cariño pero yo solo decía: ‘pero qué bonito’ (risas) y seguíamos la conversación, sin embargo hoy me doy cuenta de la emoción de decir: ‘tienes que ver a mi hija, esto lo tienes que ver’. Ha sido algo maravilloso, me siento llena de amor“, comentó la cantante.