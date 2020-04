Juan de Dios Pantoja acepta traición a Kimberly Loaiza: “He sido un patán"

MÉXICO.- El youtuber Juan de Dios Pantoja compartió un vídeo en su canal en el que responde a la polémica de los últimos días, en la que lo acusan de una presunta infidelidad hacia Kimberly Loaiza y de la difusión de vídeos íntimos.

Al principio de su vídeo, el youtuber admitió que traicionó a su esposa, a quien le pidió perdón públicamente por el daño que ha causado este escándalo.

“Estoy lastimando a mi mujer, he sido un patán, he hecho estupideces de las que me arrepiento (..) Te amo perdóname ", expresó en una parte del vídeo.