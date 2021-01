Juan de Dios Pantoja en el hospital por haber golpeado a acosador

El youtuber se convirtió en tendencia luego de anunciar que se peleó a golpes con un acosador de su esposa Kimberly Loaiza.

MÉXICO.— Juan de Dios Pantoja informó a sus seguidores que fue a parar a un hospital luego de una pelea que tuvo con un hombre, quien por mucho tiempo ha estado acosando a su esposa Kimberly Loaiza y a su prima Mont Pantoja.

Por su parte, el hombre que fue golpeado aceptó en un vídeo que había sido agredido por Pantoja y aseguró que se lo merecía por ser un mal padre.

“No voy a llorar, porque como se lo dije ahí, merezco esto por ser un mal padre, y él muy bien por defender a su familia y no voy a chillar. No los voy a engañar”, confesó el hombre identificado como ‘El acosador de los TikTokers’.

Los golpes que le propinó el también cantante a este sujeto, se dieron luego de que el supuesto acosador, amenazó con acercarse a Kim y tomarla por la cintura.

Esta declaración, provocó que Juan de Dios en compañía de sus amigos se enfrentaran con el sujeto que estaba acosando a su esposa e hija y prima.

La pelea hizo que Pantoja se fracturara dos huesos, por lo cual tuvo que acudir a un nosocomio como contó en un vídeo que compartió en redes sociales.

“Pues con la novedad de que me quebré dos huesos. No lo puedo creer. No se preocupen. Todo bien, me van a operar [...]”, expresó el cantante