Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, virales por supuesta infidelidad

Lizbeth Rodríguez expone supuesta infidelidad de Juan de Dios Pantoja

MÉXICO.- Lizbeth Rodríguez, la famosa conductora de "Exponiendo infieles", y sus excompañeros de trabajo se han vuelto tendencia en Twitter porque Lizbeth mostró supuestas pruebas de que el cantante Juan de Dios Pantoja engaña a su novia Kimberly Loaiza.

Un montaje más en Youtube

Revísale el celular a tu marido! En este momento!

Checa mensajes, fotos (eliminadas también)

El que nada debe nada teme! Es ahora o nunca! “Pueden borrar”

Y si tienes a “tus amigos”

Ve a la conversación desde el principio que tiene Alex con Kevin, desde antes de ser novios! — Lizbeth Rodriguez (@Soylizbethmx) April 16, 2020

La supuesta infidelidad con el youtuber Kevin Achutegui podría ser un montaje en redes, ya que no es la primera vez que ocurre un caso viral de este estilo.

Todo empezó cuando Juan de Dios subió un video a su canal de YouTube en el cual los youtubers Alex Flores y Kevin Achutegui se burlan de Lizbeth Rodríguez y Tavo Betancourt.

Pregúntale si se comió a @AchuteguiKevin !

De nada!



(Esto no es contra ti, al contrario) https://t.co/sNQCZ1uRkj — Lizbeth Rodriguez (@Soylizbethmx) April 16, 2020

Después de unas horas, a través de su cuenta oficial de Twitter, Lizbeth Rodrguez aseguró que tenía pruebas de la relación amorosa que mantenían en secreto Juan de Dios Pantoja y Kevin Achutegui, a lo que Tavo Betancourt confirmo estas declaraciones en su Instagram.

Juan de Dios sube una supuesta "prueba"

Juan de Dios Pantoja no se quedó callado y subió una conversación a Twitter con Lizbeth en la cual le pide que muestre pruebas de la supuesta infidelidad y jura por su hija Kima que él jamás ha tenido algo más que una amistad con Achutegui.

Este video captura es real o es editado? @Soylizbethmx RESPONDE ESTO 😂 https://t.co/qx8xYgGvA0 — Juan De Dios Pantoja 💎 (@Juandedios_P) April 17, 2020

Que no se proyecte mi amiga, no me dedico a lo mismo que ella, sin contar YouTube🤣! Pero allá ustedes si quieren creerle a alguien que tiene un programa FALSO ❤️ — Kevin Achutegui (@AchuteguiKevin) April 16, 2020

A esto el intérprete de "Me Fascina" le pidió pruebas a Lizbeth y prometió que si las tenía cerraba su canal y le regalaba su camioneta ya que él estaba seguro que todo era una mentira, a lo que la youtuber no tardo en subir una conversación de ella con Kevin Achutegui en la cual le confiesa haber tenido una relación con Pantoja y agrega no aguantar a Kimberly Loaiza por mustia.

