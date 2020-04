Juan de Dios y Kimberly Loaiza terminaron; Pantoja cierra su canal

MÉXICO.— Tras salir a la luz las infidelidades y videos íntimos del youtuber Juan de Dios Pantoja como prueba del engaño hacía su pareja Kimberly Loaiza, el joven hizo un gran anuncio.

A través de un video que compartió en su canal, Juan de Dios confirmó que su relación con Kimberly ha terminado, y que su etapa como youtuber también, pues cerró su canal de YouTube.

Todo acabo

En un video títulado "Adiós", de más de 14 minutos de duración, el youtuber Juan de Dios Pantoja, reveló que su relación con Kimberly Loaiza, la madre de su hija Kima, ha terminado.

Pantoja reveló que después de las filtraciones de sus videos teniendo relaciones sexuales con otras mujeres, su esposa cambió y no volvió a ser la misma.

Asimismo, revela que ella perdiendo la fuerza para seguir en una relación con él, por lo que optó por correrlo de la casa que compartían.

La culpable de todo es Lizbeth Rodríguez

En el video que el Juan de Dios compartió en su canal, también recalca que la culpa de todas sus desgracias se debe a Lizbeth Rodríguez y al equipo de "Badabun", quienes según él, filtraron los videos íntimos.

Aseguró que jamás mandó nada a sus amigos, y que los de Badabun obtuvieron esos videos porque se los robaron de su celular.

Ya no será youtuber, pero si seguirá en las redes

Juan de Dios Pantoja anunció el cierre de canal de YouTube, en el que tiene más de 19 millones de suscriptores.

La razón la explicó en el video; mencionó que no se siente de ánimos para seguir, además de que no tiene motivación. Explicó que a partir de este lunes 27 de abril ya no podrán ver su canal ni ninguno de los videos compartido en él.

Pidió a los fans no se preocupen por él, ya que cuenta con negocios que le permitiran vivir sin YouTube. También recordó que seguirá haciendo música.

Pero por ahora buscará ayuda psicológica para enfrentar el golpe emocional y convertirse en una mejor persona.

A pesar de todas las declaraciones y disculpas públicas que Juan de Dios ha hecho para pedirle perdón a Kimberly, ella no ha salido a aclarar, desmentir o confirmar nada de lo que dijo en su video.- Con información de Debate e Infobae.

