Juan Gabriel: de las rancheras al rock, un legado inmortal

Este jueves 7 de enero se cumplen 71 años del natalicio de Juan Gabriel, uno de los íconos más importantes de música en México, cuya ausencia –de casi cinco años- aún cimbra en los corazones de sus seguidores.

Y es que indudablemente, la música de llamado “Divo de Juárez” sigue como parte del repertorio elegido por mexicanos y latinos alrededor del mundo para amenizar sus celebraciones, cualquiera que sea la ocasión.

No por nada el álbum “This is Juan Gabriel” acumula más de 734 mil “me gusta” en la plataforma de Spotify.

Canciones como “Querida”, “Yo no nací para amar”, “Caray” y “Hasta que te conocí”, que el cantautor reinventó en diversas etapas de su carrera artística y al que sumó voces más jóvenes como las de Carlos Rivera, Natalia Jiménez o Alejandra Guzmán, entre otros, en su álbum “Dúos” sería el último eslabón para unir a varias generaciones, que hoy no perdieron tiempo en recordar al intérprete.

me listening to you from California

Someday when this pandemic calms down, I will travel to my beautiful country, dear Mexico 🇲🇽 but right now in these most important special moments to listen and celebrate birthdays. GRAN DIVO DE JUAREZ IDOLO DE MEXICO ¡VIVA JUAN GABRIEL! 🥳🎉 pic.twitter.com/zPhxBIsJEH