¿Juan Gabriel está vivo? La verdad tras el vídeo viral del "Divo de Juárez"

MÉXICO.- “Juan Gabriel está vivo en vídeo”, fue una tendencia que se marcó rápidamente en redes sociales durante la celebración del Día de la Madres, sin embargo, aunque mucho se ha especulado, nada tiene que ver la grabación con la presunta resurrección del “Divo de Juárez”.

En Twitter e Instagram, los usuarios reprodujeron un material que pronto se volvió viral y en donde, presuntamente, Juan Gabriel reaparecía.

“No me quedó de otra y ahorita que sé que todos están encerrados en México, sufriendo por el coronavirus, ahora que ya era mayo y el 2020 no pude aguantar las ganas de querer comunicarme con ustedes”.

“Con todo mi cariño, mi amor, mi público es de lo que yo puedo vivir, ya no aguanté más, así que aquí me tienen en mayo del 2020, envío un saludo a toda mi gente y espero que en México pase esto pronto y el próximo año estaré en contacto con ustedes y les diré la verdad”, añadió.

Con el mensaje, Juan Gabriel parecía admitir la leyenda que advirtió su manager en 2018.

Aunque sí existían similitudes entre ambos hombres, resultaba extraño en el vídeo el movimiento de la boca del supuesto Juan Gabriel.

Ante las especulaciones, Guillermo Pous, abogado de la familia del Divo de Juárez, descartó que el cantante esté vivo y que el hombre que aparece en el vídeo sea un imitador.

En entrevista con Javier Poza, Pous explicó que es material manipulado con una aplicación, recordando que hace años ocurrió un caso similar con Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos.

Pous descartó acciones legales por la difusión de este material.

“Lo revisé, no hay absolutamente nada que hacer. Lo mismo sucedió hace un par de años con Obama, es una aplicación, no existe lucro, no hay una afectación directa, no hay nada que hacer”, añadió.