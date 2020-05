Viralizan vídeo de hombre "idéntico" a Juan Gabriel

MÉXICO.- Un vídeo viralizado este día muestra a un hombre idéntico a Juan Gabriel, cantautor fallecido en agosto de 2016. Su parecido es impresionante y en el vídeo da su opinión sobre el Covid-19.

El hombre, muy parecido en el físico y voz a Juan Gabriel, comenta que "tuvo que fingir su muerte" porque no le quedó de otra.

😱😱😱😱 REAPARECE JUAN GABRIEL... Ustedes juzquen ES O NO ES? Se trata de un imitador o estaremos frente a un ALBERTO AGUILERA, harto de fingir su muerte y del personaje del DIVO DE JUÁREZ como lo dice en este video. DE SER ÉL , este será el mayor escándalo DEL SIGLO. pic.twitter.com/8kk4paB7Bt

"No me quedó de otra y ahorita que sé que todos están encerrados en México, sufriendo por el coronavirus. Ahora que ya era mayo, y el 2020 no pude aguantar las ganas de querer comunicarme con ustedes".