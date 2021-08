Juan José Origel hospitalizado de emergencia; esta es la razón (vídeo)

El conductor generó gran preocupación luego de compartir un vídeo desde el hospital.

GUANAJUATO.— Juan José Origel ("Pepillo") dio a conocer que fue hospitalizado. Esta noticia causó la preocupación de sus fans, quienes deseaban saber sobre su salud, pues también se informó que el periodista de espectáculos tuvo que ser operado de emergencia.

El programa "Con Permiso", en el que "Pepillo" es presentador junto a Martha Figueroa, también compartió una fotografía del comunicador en una cama de un hospital y con un semblante decaído, esto acrecentó la incertidumbre, por lo que de inmediato se empezó a rumorear que Origel había contraído Covid-19.

Sin embargo, la razón de su hospitalización no tenía nada que ver con el coronavirus. Él mismo a través de un vídeo se encargó de explicarlo porque fue operado de emergencia en un nosocomio de León, Guanajuato.

Juan José reveló en una grabación que realizó desde la clínica, que fue hospitalizado y operado de emergencia debido a una hernia.

En el vídeo en el que se le ve postrado en una camilla y con suero intravenoso detalló que tenía una hernia que debía de ser operada al instante.

"Estoy en León, de urgencia me operaron, (de) una hernia. Tenía una hernia, y luego el doctor me operó, y a la hora de que me abre, tenía otra. Dos por uno, también me convino", explicó el conductor gracias a su característico sentido del humor trató de aminorar la tensión del momento.