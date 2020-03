Juan José Origel pide cerrar filas contra la violencia en México

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan José Origel asegura que debido a la ola de violencia que se vive actualmente en Ciudad de México, es hora de que los ciudadanos cierren filas.

"Creo que es responsabilidad de todos los ciudadanos, debemos tomar conciencia de que hay que cuidarnos unos con otros, porque de pronto se les va de las manos a las autoridades. No quiero culpar a nadie. Ahora nos toca cuidarnos unos a otros, en los vecindarios, de echarnos la mano, de cerrar filas", comentó.

Entre una balacera

El comunicador vivió uno de los momentos más complicados de su vida al quedar en medio de una balacera, entre policías y ladrones en el Parque Lincoln, en la colonia Polanco.

"Estoy tranquilo pero que susto. Antes le pasaba a cualquier gente, ahora nos pasa a todos. La policía fue detrás de los rateros y éstos le comenzaron a tirar balazos a la policía, que respondió y bueno le dieron a un ladrón, todo esto pasó a mi lado. Por eso me puse como loco, la verdad ahora ya me da pena pero cuando te pasan esas cosas, no sabés ni cómo vas a reaccionar", compartió.

"Pepillo", como también se le conoce, aseguró que el alcalde de Miguel Hidalgo y el jefe de la policía le hablaron para tranquilizarlo, pero, que hasta el momento no sabe cuándo volverá a sacar a pasear a sus perros en dicho parque.

"Estoy encerrado"

"Ahorita estoy encerrado con ellos, a lo mejor mañana ya salgo, por el momento no tengo ganas, tengo miedo", concluyó.



