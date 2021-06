Juan Rivera hace ''menos'' a Belinda, tras pleito con su hermano Lupillo

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de confesar que Belinda habría sido la razón por la que se separó laboral y personalmente de su hermano Lupillo Rivera; Juan Rivera no tuvo reparo en seguir criticando a la cantante y prometida de Christian Nodal.

O al menos parece que el también hermano de Jenni Rivera no tiene en buena estima a la también actriz; pues en un vídeo revelado por Shanik Berman, Juan asegura que en Culiacán "encuentro cien de esas mejores".

El comentario llega tras una ola de críticas en contra de Lupillo, por responder a un presunto comentario a Christian Nodal en el que aseguró que "yo comí primero en la mesa", haciendo referencia de que tuvo algo más allá de una amistad con Belinda.

En redes sociales, no tardaron en criticar al cantante al llamarlo "poco caballeroso", "ardido" y hasta "vulgar", a lo cual el llamado Toro del Corrido no se quedó callado y les respondió a todos aquellos que lo critican por su comentario con una imagen de una encuesta con el título "Formulario para los ofendidos en redes sociales".

Apenas hace unos días, Juan confesó para el programa "Chisme no like" que la separación laboral con su hermano Lupillo tenía relación con los chismes que surgieron alrededor de él por Belinda.

"Cuando estábamos haciendo gira del campo salió lo de Christian Nodal que andaba con Belinda; luego, mi carnal quería dejar de hacer entrevistas. Le dije 'carnal tenemos un compromiso; tenemos que dar las entrevistas, dar la cara. Si tu cometiste el error con esa mujer ese es rollo tuyo. Yo no puedo quedar mal, el proyecto no puede quedar mal'. No quería dar entrevistas cuando los patrocinadores pagaron por eso, era una falta de respeto a ellos", explicó, en declaraciones citadas por People en Español.