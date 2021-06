Juan Rivera, hermano de Jenni y Lupillo rompe en llanto al hablar de su familia

LOS ÁNGELES.— Juan Rivera, quien también administra la empresa Jenni Rivera Enterprises hizo un live en Instagram en el que llorando lamentó la situación que están atravesando como familia y pidió a los fans que no se metan en los asuntos de la herencia de su hermana, que falleció en 2012 dejando claro que Rossie sería su albacea.

"Todos los que comentan 'es el dinero de Jenni', ignorantes, ¿quién quieren que maneje el dinero de Jenni? El dinero es de sus hijos, eso no hay pelea, no hay lucha. Yo trabajaré solo, levantaré botes o lo que sea, yo no quiero esa feria, no me pertenece, pero mi hermana se ganó el respeto y debería respetarse y se tiene que entregar cuando ella dijo, porque para eso ella luchó", dijo Rivera.

La matriarca de la familia también defendió a sus hijos

Fue doña Rosa Saavedra, mamá de Jenni, quien también salió en defensa de sus hijos, Rossie y Juan Rivera, argumentando que la investigación que su nieto ordenó, junto a su hermana Chiquis Rivera, se debe a que él quiere gastarse el dinero que se ha generado durante estos años en la empresa y por las regalías de la música y la serie de Jenni.

"No han trabajado como debe de ser (sus nietos), los que han trabajado son mis hijos que vienen siendo Rosie y Juan. Han dejado a sus familias para Jenni (...) han sido criticados porque dicen que son unos vividores que viven de eso y, ¿cómo saben?", dijo con molestia la señora.

Mientras tanto Rossie ya aclaró que está preparada para la auditoría de la empresa que comercializa productos como una muñeca, perfumes y ropa. Juan por otro lado, dijo no estar interesado en el dinero de su hermana y amenazó que si se le sigue acusando injustamente, revelará otros secretos de la familia.

"Hay que empezar a aclarar las cosas para que el agua no esté tan cochina y si se va a encochinar uno, nos encochinamos todos", aseveró la tía de Chiquis Rivera.

