Juan Soler no se vacunará porque asegura que el Covid-19 es mentira

El actor señaló que no se vacunará porque es "una porquería".

MÉXICO.— Juan Soler está causando polémica luego de asegurar que no se vacunará porque no cree en el Covid-19 y mucho menos en la vacuna contra esta enfermedad que ha acabado con la vida de millones de personas en todo el mundo.

El actor se unió al club de las celebridades que han causado controversia al decir que el virus no existe. Y al igual que la actriz Patricia Navidad, el argentino señaló que no se pondrá ninguna dosis contra el coronavirus.

En entrevista con el programa matutino "Hoy", el actor fue cuestionado sobre si ya se vacunó, ante esta interrogante, Soler indicó que no le gustaría ahondar en el tema, pues debido a su postura en contra de este medida para combatir la enfermedad ha recibir algunas críticas.

"Prefiero no hablar del tema, porque luego les voy a decir que no se vacunen, que es una mier$% la vacuna, que una porquería, que todo es una mentira, que no hay que vacunarse", indicó el actor.