Juan Soler recibe duras críticas por decir que “no le gusta este gobierno “

México.— El actor argentino Juan Soler fue duramente criticado a través de las redes sociales tras darse a conocer que, no traería a sus hijas a vivir a México, pues considera que el país está descontrolado en temas de violencia y delincuencia.

“A mí me encanta venir a México, ahora estoy viviendo aquí; sin embargo, actualmente lo veo con mucha incertidumbre; se están yendo muchos mexicanos de aquí ”, dijo el actor de telenovelas.

Indicó que aunque se considera mexicano no traería sus hijas a vivir a este país, pues desde hace nueve años viven en Estados Unidos y son muy felices. “No me atrevería a darles un cambio tan drástico en sus vidas. En definitiva no las traería”.