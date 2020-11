Juan Soler se convertirá muy pronto en abuelo

Antes de conocer a Maki y contraer matrimonio con ella, Juan Soler se enteró que era padre de una niña.

A su primogénita, llamada Valentina, el actor la conoció cuando tenía un año y medio.

La bebé fue concebida durante el idilio del protagonista de la telenovela La mexicana y el güero con una joven de su natal argentina llamada Karina.

Ahora, la pequeña es toda una mujer y, próximamente, convertirá a su padre en abuelo.

"Para mi princesa. Me acuerdo lo que sentí en el momento que supe que estabas ahí, incontrolables ganas de llorar de la felicidad que no podía ni pensar. Llegaste en un momento raro, desconocido y, creo no podría haber sido más perfecto", escribió Valentina Soler en su cuenta de Instagram.