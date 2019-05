Juanes, el primer latino en grabar para Rockabye Baby

Miami (EFE).- Rockabye Baby apuesta por Juanes como el primer músico latino en grabar canciones de cuna como lo han hecho

Lady Gaga, Beyoncé, Metallica, Taylor Swift y Nirvana.

“Escuché a Juanes hace casi 10 años y supe que lo quería en mi catálogo”, asegura Lisa Roth, creadora del sello discográfico que se da a la tarea de hacer versiones para bebés de artistas para adultos.

La empresaria se “enamoró” de la música del cantante desde que la escuchó en el automóvil de su hermana, aunque no entendió sus letras pues no habla español.

The @juanes @rockabyebaby album has been released and it is 1,000 times better than I imagined. I’m gonna be listening to this on the regular!



I was hoping they would have done “Para Tu Amor” since that’s my wedding song, but we’ll save that for #RockabyeBaby Juanes II ♥️ pic.twitter.com/qjEpPoIleE