Juanes se roba un Tesla por accidente y llega la policía

CDMX.- Vaya susto el que se llevó Juanes cuando la policía llegó a su casa en Miami preguntando por un carro robado, en un primer momento el cantante pensó que se trataba de un error y tranquilamente explicó al oficial que el carro ahí estacionado era de él, y que acababa de llegar a casa tras ir a cenar con su esposa.

No era su auto

Al percatarse de que la policía no quedó satisfecha con su explicación, el colombiano salió nuevamente para mostrar una aplicación que demostraba que se trataba de su carro, un Tesla.

"¿Esta seguro que este es su carro?", cuestionaron a Juanes, en ese momento, el cantante abrió la puerta del carro y se percató que ¡oh sorpresa! en efecto, ese no era su carro, era exactamente igual pero no era el suyo. "Señor oficial, este no es mi carro, no entiendo cómo yo me monté en este carro, primero que todo cómo me abre el carro, y cómo anda el carro… literalmente, Clara Cecilia y yo nos robamos un carro sin darnos cuenta", narra Juanes en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

Juanes regresó por su verdadero auto

La chusca historia provocó risas entre el cantante y el oficial, quien le confesó que en 20 años de servicio no le había pasado algo así. Todo se trató de una confusión, pues el dueño del carro que se llevó Juanes, dejó las llaves puestas; al final, el intérprete de "A Dios le pido" tuvo que regresar, subido en la parte trasera de la patrulla, al restaurante a recoger su verdadero auto.

Ver esta publicación en Instagram #noesloqueparece Una publicación compartida de JUANES (@juanes) el 19 Oct, 2020 a las 5:23 PDT

Juanes, Pitbull y Luis Fonsi actuarán en el homenaje de los latinos de la CBS

Juanes, Pitbull, Luis Fonsi y Kelsea Ballerini actuarán en Essential Heroes: A Momento Latino Event", una gala especial presentada y planeada por Eva Longoria en la cadena de televisión CBS que rendirá homenaje a las aportaciones de los latinos en Estados Unidos.

Además, la organización anunció que Lin-Manuel Miranda se suma como presentador del evento junto a Gloria Estefan, quien también actuará en la ceremonia del 26 de octubre.

Rita Moreno, José Andrés, John Leguizamo e Isabela Merced serán algunos de los invitados de "Essential Heroes: A Momento Latino Event".

¿Por qué se celebra este evento?

"Este evento celebrará la diversidad de EE.UU. enfocándose en la cultura 'latinx' y aportando alegría, conciencia y ayuda a la comunidad 'latinx', que se ha visto profundamente impactada por la COVID-19 y que ha jugado un papel esencial para combatirla", dijo la CBS en un comunicado.

¿Quiénes participarán?

La lista completa de invitados incluye a José Andrés, Arturo Castro, John Leguizamo, George López, Isabela Merced, Rita Moreno, Ana Navarro, Freddy Rodríguez y Wilmer Valderrama.

Junto a Longoria, que es el gran cerebro detrás de esta celebración latina, figurarán como copresentadores Gloria Estefan y Ricky Martin.

¿Cuándo será?

El evento se emitirá en la cadena CBS el 26 de octubre a las 21 horas y también se podrá ver, tanto en directo como en diferido, a través de la plataforma digital CBS All Access.