Juanes versiona éxito de los 80

“Dancing In The Dark”, ahora en la voz de Juanes

MIAMI (EFE).—Juanes estrenó el segundo sencillo de su próximo álbum “Origen”, tema llamado “Dancing In The Dark”, adaptación en español del clásico de Bruce Springsteen, canción icónica que hará parte de este nuevo trabajo discográfico.

Lanzada originalmente en 1984, “Dancing In The Dark” fue la canción con la que Springsteen dio a conocer su exitoso y legendario álbum “Born In The U.S.A”, que ubicó siete sencillos en el número uno y fue el más vendido de 1985 en Estados Unidos.

“Cuando escuchas esta canción de Springsteen suena alegre por el ritmo, pero cuando leí la letra para hacer la adaptación al español me di cuenta que tiene un mensaje profundo. Por eso decidí presentar esta versión más al estilo folk, más suave”, explicó Juanes.

La revista “Rolling Stone” ya nombró este trabajo como “uno de los álbumes más anticipados de 2021”.