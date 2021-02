Juanes y Carla Morrison y "acompañan" misión de la NASA en Marte

Los cantantes participarán en el programa oficial en español previo al aterrizaje del robot Perseverance de la NASA en Marte.

MÉXICO.— Juanes y Carla Morrison participarán en el programa oficial en español previo al aterrizaje del robot Perseverance de la NASA en Marte.

Esta será la primera vez que la NASA realice un programa en español para un aterrizaje planetario.

Se habla español. I land on Mars tomorrow and for the first time ever, there will be a Spanish-only broadcast available. Have mission experts answer your questions in the comments or by tagging them #JuntosPerseveramos.



🤩: https://t.co/GVuT1T9Nmy pic.twitter.com/Sc3sMk9RKm — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 17, 2021

El programa “Juntos Perseveramos” inicia a las 2:30 de Nueva York (1900 GMT) y se espera que el aterrizaje sea a las 3:55 p.m. (2055 GMT).

“Hay muchos latinos involucrados (en la misión) lo cual creo que es algo bien interesante e importante para las generaciones nuevas”, dijo Carla en entrevista.

¿Dónde verlo?

“Juntos perseveramos” será presentado por la ingeniera de Perseverance, Diana Trujillo.

Una sección pregrabada incluirá entrevistas con científicos, ingenieros y astronautas hispanos de la NASA. También habrá un segmento infantil en colaboración con Sésamo, mientras que figuras prominentes del mundo del entretenimiento, como Carla Morrison y Juanes, así como estudiantes y periodistas enviarán mensajes de apoyo.

Estará disponible en la página web de la agencia y en sus redes sociales en español: Twitter, Facebook y YouTube.

Por fin llegará a Marte

La misión Mars 2020 por fin llega al planeta rojo tras haber sido iniciada el 30 de julio del año pasado.

Su principal función es buscar señales de vida microbiana pasada, así como recolectar muestras de rocas y regolito (fragmentos de roca y minerales) para su envío futuro a la tierra.

LIVE NOW 🔴

Members of my team are discussing how I’ll search for signs of ancient microbial life after I’ve safely landed on Mars. https://t.co/fcWtWTOF1u #CountdownToMars pic.twitter.com/FkfC7Xeq1Z — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 16, 2021

El robot tiene previsto su aterrizaje en el cráter Jézero de Marte. Se espera que Perseverance (nombre del quinto robot rover de la NASA) explore el suelo y la atmósfera del planeta rojo durante al menos un año marciano, que equivale a cerca de 687 días terrestres.

Tomorrow I arrive at Jezero Crater, a dry lakebed on Mars. I’ll chart a path along its ancient shoreline, to see if it’s like similar places on Earth. I’m looking for rocks that tell a story of past microbial life. https://t.co/5RCEWdNc9b #CountdownToMars pic.twitter.com/NsNJjXHPbu — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 17, 2021

