Lo hemos visto de actor, empresario de marcas de agua, modelo, aficionado de tirarse en paracaídas, pero ahora, el influencer Juanpa Zurita se meterá a la cocina.

El generador de contenidos en redes sociales lo hará con la plataforma HBO MAX, junto a seis chefs del país, en un programa llamado "Juanpa + Chef".

A través de su cuenta de Instagram, el influencer comunicó la noticia.

"Tendremos un show de cocina en HBO MAX! ¿Se acuerdan que les dije que venían sorpresas? Bueno, ¡aquí la primera!", indicó Juanpa, según El Universal.

"Me han visto subir la montaña más alta de México y sumergirme 25 metros sin oxígeno, pero en esta aventura me estarán acompañando en uno de los retos más difíciles que he enfrentado: cocinar".