Juanpa Zurita confunde la Covid-19 con la influenza

El youtuber causó preocupación a sus fans pues les dijo que posiblemente se había infectado de coronavirus, pero no fue así

MÉXICO.— El youtuber Juanpa Zurita causó preocupación y enojo a sus seguidores, ya que a través de sus redes sociales anunció que quizás habría enfermado de Covid-19, pues tenía síntomas que estaban relacionados con el virus.

Sin embargo, luego de hacerse la prueba de Covid-19 para "confirmar" que había contraído coronavirus, está salió negativa. Sin embargo, si enfermó pero de influenza.

A través de su cuenta de Twitter, el influencer mexicano compartió que toda la noche tuvo fiebre y escalofríos, por lo que pensó que tenía covid-19.

Juanpa también le comunicó a sus millones de seguidores que tuvo que llamar a su médico de cabecera para que le hiciera un diagnóstico. Y fue el especialista quien le dijo que sí estaba enfermó, pero de influenza.

Por ello, el influencer tuvo que llamar a su médico de cabecera para que le hiciera un diagnóstico.

Me hice la prueba y salí negativo. La temperatura seguía subiendo hasta 39.2 y no entendía qué estaba pasando”, mencionó el también actor.

Después de una noche con fiebre de miedo y escalofríos pensé que tenía covid. Me hice la prueba y salí negativo. La temperatura seguía subiendo hasta 39.2 y no entendía que estaba pasando. Finalmente vino el doc y me confirmó que tengo influenza. Estoy bien y me estoy recuperando