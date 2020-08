Jugador de Tigres le envía regalo a la exnovia de Christian Nodal

La joven presumió en sus redes sociales el obsequió que recibió por parte del famoso futbolista

MÉXICO.— María Fernanda Guzmán, quien es hija de exfutbolista Daniel Guzmán y exnovia del cantante Christian Nodal volvió a colocarse en la mira de internautas y aficionados de Tigres debido a que recibió un regalo de parte del futbolista Carlos Salcedo.

La joven fue la que se encargó de compartir en sus redes sociales el regalo que le obsequió el defensa de Tigres. La publicación la acompaño de una fotografía y un mensaje en el que etiquetó al exjugador de la Fiorentina.

La publicación colocada en sus historias de Instagram muestra un kit que incluye una playera, gorra y una bolsa de papel con el rostro de Carlos Salcedo.

Aparentemente, el regalo solo fue por la amistad que tiene; de acuerdo a portales deportivos la hija del "Travieso" Guzmán conoce a muchos futbolistas debido al trabajo de su padre.

Entre ellos estaría el 'Titán' Salcedo, quien le envió los artículos de su fundación "Fundación CS3", para ayudar a la promoción de ésta, ya que María Fernanda es influencer.

Cabe destacar que la fundación de Carlos Salcedo apadrina escuelas para sacar adelante a la niñez mexicana y en un inicio era presidida por Andrea Navarro, esposa del futbolista.- Con información de Radio Fórmula y Soy Fútbol.

Who lives in a pineapple 🍍 under the sea? #SpongeBobSalcedo #CS3🦍 I LOVE MY LIFE🙌🏽 pic.twitter.com/bvVsjryU0J