Julián Gil acusa a Marjorie de mentir para alejarlo de su hijo

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Luego de que Marjorie de Sousa envió a los medios de comunicación documentos que supuestamente avalan la prohibición del juez a Julián Gil de publicar fotografías de su hijo Matías, el actor la contradijo e invitó a los medios a entrevistar a la directora del Centro de Convivencia Familiar Supervisada.

“Siguen entorpeciendo mi derecho con Matías. La abogada es tan inepta e incapaz que no se ha enterado que la ley cambió. Hoy por 20 dólares un notario certifica un documento“, señaló.

A través de su cuenta de Facebook, el argentino externó su molestia por esta supuesta prohibición, e invitó a su ex a hablar claro y dejar las falsedades y difamaciones.

“Si la mamá no quiere que esté en la vida (de Matías) que me lo diga públicamente, ya dejémonos de mentiras y de falsedades y de difamaciones, y de cruzar información con el fin de seguir alejándome de Matías. Dejen de hacerlo de esta manera, no es justo para Matías“, expresó.

Julián Gil hizo un llamado para que se cuestione a la directora del Centro de Convivencia, quien hace unos días le otorgó el permiso para que pudiera tomarse fotos con su hijo.

“Sería absurdo que me prohibieran sacarme fotos con mi hijo y que no las pueda publicar, pero ella sí puede salir con el niño en brazos y que lo publique el mundo entero“, acusó.

El argentino, que hace unos días posteó en sus redes unas instantáneas con su pequeño Matías después de no verlo en un año, reflexionó.“O sea, sí soy padre para tener obligaciones económicas, para eso sí soy padre, ¿no?; no sé, vamos a hacer esto con sinceridad”.

Finalmente cuestionó a Marjorie y la invitó a “tener pantalones” para decir públicamente si no quiere que él se acerque más a Matías.

“Marjorie, si tú no quieres que yo esté en la vida de Matías dímelo, sé que no me lo vas a decir personal, pero ten los pantalones y dilo públicamente, es mucho más sencillo.”

Busca a quién enamorar

Por otra parte, Julian Gil será parte del programa “Enamorándonos” en Estados Unidos. Su participación será en el capítulo de estreno programado para el 8 de septiembre.

El actor invitó en redes sociales a participar en el programa si quieren tener una cita romántica con él

