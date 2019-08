Julián Gil admite que no extraña a su hijo Matías

Julián Gil realizó una rueda de prensa para presentar su nueva obra “¿Y si me caso?” y los reporteros aprovecharon para preguntarle acerca de su hijo Matías, quien tuvo con su ex pareja Marjorie de Souza.

Cuestionado acerca de si extraña al niño, Julian fue claro al decir que aunque suene duro no lo extraña. “Lamentablemente no lo extraño porque no lo conozco, no puedes extrañar algo que no tienes”, explicó.

Julián Gil añadió que ahora en agosto se cumple un año desde la última vez que estuvo con su hijo Matías y que el caso continúa en los tribunales, sin embargo todo lo deja en las manos de los abogados.

“Independientemente de lo que haya pasado, le pido a Dios que el final de este proyecto sea positivo para los tres”, aseguró.

Julián Gil también dijo que no le molestaría que su hijo creciera con otro hombre como figura paterna, pues lo único que quiere es un entorno saludable para su cr

Aunque respondió con calma a las preguntas, admitió que es “agotador” que le pregunten sobre el tema, pues tiene mejores cosas de qué hablar.

La obra

Su nuevo proyecto teatral se estrenará el 14 de septiembre en Orlando-Kissimmee. “¿Y si me caso?” es escrita y dirigida por Manuel Mendoza y se trata de una obra interactiva en la que el público deberá decidir con cuántos de los personajes se casa el protagonista.

Julián Gil relató que la puesta en escena está un poco basada en su vida y sus relaciones pasadas, aunque no hace mención de nadie en particular. “Soy un libro abierto, no hay problema en contar mi vida y abrirme al público”.