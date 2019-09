MÉXICO.— “Gracias Dios volvieron a quedar en ridículo”, dijo Julián Gil sobre la supuesta prueba de la abogada de Marjorie de Sousa, en la que se aseguraba que el argentino había violentado la ley por haberse sacado una fotografía con su hijo Matías hace unas semanas.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Gil se dirigió a su pequeño y le explicó que algún día él revisará todos los videos y se dará cuenta de la verdad.

Julián mostró una declaración de la directora del centro de convivencia, quien negó que el actor hubiera violentado la ley por fotografiarse con su hijo.

“Cero ética de profesión como abogada“, expresó Gil. “La directora del centro certificó que no se cometió ningún delito“, reiteró el actor, quien pidió que le dieran un solo motivo para que no pueda ver a su hijo. “Den un motivo por el cual yo no puedo estar con mi hijo, ya es el colmo“, lamentó.

