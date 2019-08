Julian Gil arremete contra abogada tras ser multado

Julian Gil se reencuentra con su hijo luego de un año de no verlo.- Foto: Instagram Julian Gil asegura que le dieron permiso de ingresar con su celular y tomarse las fotos.- Foto: Instagram El actor fue multado por publicar las fotografías del niño.- Foto: Instagram ❮ ❯

El actor Julian Gil compartió con sus fans el reencuentro con su hijo, a quien no veía desde hace un año; sin embargo esas fotografías tuvieron una consecuencia.

Alma Pellón, abogada de Marjorie de Souza explicó que dentro del “Centro de Convivencia”, está prohibido tomar fotografías por la seguridad de los demás niños y al hacerlo se debe cubrir con una multa.

La abogada explicó que la visita se trató de algo ordenado por el juez y que si Julian Gil no ha visto a su hijo es porque no ha querido; incluso si no asistía a la visita de ayer iba a ser multado.

“Las fotos dentro del Centro de Convivencia por la misma seguridad de los niños de todos los niños que acuden, están prohibidas, esas fotos son ilegales”, explicó la abogada.

Además, el juez que lleva el caso sobre la custodia del niño le pidió no unir a su hijo a páginas comerciales como las de él con el objetivo de que no saquen provecho de la imagen de Matías.

“Abogaducha de cuarta”

Tras enterarse de la noticia, Julian compartió en su cuenta de Facebook un vídeo para hablar acerca de la multa. “Mire señora, primero que nada tengo todo el permiso de sacarme fotos, no me saque una foto, me saque 40 fotos, me dejaron entrar con el celular, sabe por qué, porque la ley cambió”, explicó Julian Gil.

El actor aseguró que la trabajadora social le dio autorización de ingresar al sitio con su celular y tomarse las fotografías.

“Abogaducha, de cuarta, barata, se nota que usted esta detrás de un dinero y que no tiene sentimientos. En ningún momento ha procurado por la salud mental de mi hijo”, arremetió Julian Gil.

Pidió a la prensa que acuda al lugar para entrevistar a la trabajadora social y así desmentir a la abogada.

“Si tengo que irme preso por sacarme una foto con mi hijo, voy preso”, aseguró.

Según trascendió, la multa que pagó Julian Gil por las fotografías fue de 800 pesos.

“Te amo hijo. Día a día lograremos estar juntos para siempre”, escribió el actor al compartir las imágenes. Apenas un día antes, aseguró “no extrañar” al pequeño pues “no lo conoce”.

Aunque la custodia la tiene Marjorie de Souza, la abogada explicó que fue el propio Julian quien se negaba a ver al niño pues no quería hacerlo en el Centro de Convivencia.

Las palabras de la abogada, contrastan con la versión de Julian Gil, quien en sus últimas declaraciones se mostró enojado de que Marjorie le quiera “negar” la figura paterna a Matías.

“Ella no quiere que yo este en la vida de Matías, es su decisión”, dijo a través de un vídeo en su página de Facebook.

