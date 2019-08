Julián Gil dejó entrever que Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, tiene un conflicto con su hija y no aceptó las disculpas que le ofreció la señora porque no la siente sincera.

Rosalba Ortiz despotricó contra el actor al asegurar que él le dijo a Santiago Ramundo que Geraldine Bazán le había sido infiel con otro actor. Las declaraciones enojaron mucho a Gil, quien en ese momento prefieron callar.

Ante la ola de rumores que generó lo dicho por la mamá de la actriz, Ramundo salió en defensa de su amigo Julián Gil asegurando que él no tenía nada que ver con el rompimiento de su relación.

Llora al ofrecer disculpas

Rosalba Ortiz dijo cosas muy fuertes contra el actor y hasta involucró a Marjorie de Souza recordando su conflicto con el actor argentino y en el que se sospechó que su exyerno, Gabriel Soto, era papá del hijo de Marjorie.

Con lágrimas, Rosalba Ortiz ofreció disculpas a Julián Gil a través de un canal de televisión, pero no fueron suficientes para quitarle el mal rato y el desprestigio, según lo que comentó Gil.

.@juliangil no acepta las disculpas de la mamá de Geraldine Bazán y le responde indignado https://t.co/SIf1Lt5KFA pic.twitter.com/PnGSqvbizv — Univision (@Univision) August 13, 2019

“No tengo porque aceptar sus disculpas porque no creo que sean sinceras, lo hizo porque alguien le habrá dicho que estaba fallando. Es feo juzgar,

a la señora no la conozco y tampoco tengo ningún tipo de interés”, dice Julián Gil en parte de sus declaraciones a través de un vídeo que subió a sus redes sociales.

Tal vez un problema

Julián Gil insistió en que Rosalba Ortiz no tenía porque involucrarlo y tratar de ensuciarlo en un problema en el que no tenía nada que ver, de ahí que piensa que la relación entre madre e hija no es muy buena.