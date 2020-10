Julián Gil pierde la patria potestad de su hijo luego de tres años de pleito

Marjorie De Sousa se ha quedado con la custodia absoluta del Matías.

MÉXICO.— El actor Julián Gil perdió la patria potestad de su hijo Matías, luego de que un juez en México determinó que la actriz Marjorie De Sousa es la única encargada de decidir sobre el pequeño.

Después de tres años de pleito, legalmente Julián Gil no podrá ver ni visitar a su hijo, y tampoco ser parte de las decisiones tomadas sobre él, así lo informaron en el programa de tv "El Gordo y la Flaca".

Gil sólo podrá ver a su hijo si su expareja, la venezolana Marjorie De Sousa lo permite, pero no hay nada legal que la obligue.

A pesar de haber perdido la patria potestad, Julián deberá seguir pagando la manutención de Matías, que será el 20% del total de los ingresos de Gil, cantidad que cambiará de acuerdo a las ganancias del actor.

En junio, el argentino advertió que Marjorie le quitaría a su hijo, a través de un vídeo compartido en sus redes sociales, explicó cómo lo lograría, entre las razones enlistó: manejo de influencias, poder y corrupción en el sistema judicial de México.

El argentino también explicó que aunque en ese momento tenía la patria potestad del niño, no puede convivir con él, pues el documento sólo lo obligaba a dar pensión.

"Hoy tengo la patria potestad del niño y no me sirve para nada, no tengo ningún derecho sobre el niño, sólo pagar pensión, soy una chequera claro, para eso sí soy padre", lamentó el actor.