Julián Gil platica con sus fans mientras se baña (Video)

MÉXICO.— El actor argentino, Julián Gil subió la temperatura de sus seguidoras, al compartir un video en redes sociales mientras se bañaba. Al parecer el actor lo hacía como todos lo solemos hacer, sin nada de ropa.

Mientras se enjabona y se enjuaga, el argentino platica con sus seguidoras, quienes lo cuestionan sobre diversos temas, pero principalmente querían saber si tiene un nuevo amor.

Cabe destacar que el actor de 49 años, mostró en el clip su trabajado cuerpo mientras se duchaba.

Sus casi tres millones de seguidores en Instagram, pudieron escuchar como el ex de Marjorie de Sousa, les contaba que se encontraba en Grecia disfrutando de su soledad.

Sin embargo, las fans no se mostraron tan convencidas de lo que el actor les decía, e insistieron en saber si estaba vacacionando con alguien, pues era difícil creer que en un lugar tan paradisíaco estuviera sin compañía.

¿Por qué andan averiguando y preguntando con quién estoy? Supongamos que sí estoy con alguien (…) Lo que pasa es que si les digo con quien estoy van a empezar a decir sí, ella me gusta para ti o no, ella no me gusta no te conviene o si te conviene, la gente empieza a opinar”.