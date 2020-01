Julián Gil se olvida del cumpleaños de su hijo; Marjorie le hace fiesta

A pesar de que Julián Gil ya puede convivir con su hijo pues ganó la demanda, no fue invitado al festejo que organizó Marjorie de Sousa por el cumpleaños del niño.

A través de Instagram, Marjorie de Sousa reveló cómo fue la fiesta con dos vídeos y algunas fotografías; la temática elegida fue Toy Story.

“Hace tres años llegaste para cambiarlo todo!!! me llenaste del amor más profundo y puro que se puede sentir, me enseñas día tras día, me ayudas en cada paso que doy. Eres mi razón de vivir”, fue la felicitación de la actriz para el niño.