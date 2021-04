La actuación es parte de su vida

Julian Glover no tiene planes de un próximo retiro

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— A sus 86 años y después de participar en algunas de las franquicias más grandes del cine, el actor inglés Julian Glover no tiene planes de retirarse.

“¡No! No soy un hombre religioso pero creo que algunas cosas están destinadas a ser y sé que cuando comencé a actuar eso era lo que yo tenía que hacer, si soy malo, ese es un tema de opiniones, pero yo tenía que ser un actor”, dice Glover.

“Nací para interpretar a otras personas, para darle vida a las ideas de otras personas, para hacerlos reír, llorar y pensar”.

Entre sus personajes está el general Maximilian Veers, quien sigue las órdenes de Darth Vader en “Star Wars: el imperio contraataca”, dando voz a la araña Aragog en la saga de Harry Potter y como el empresario Walter Donovan en “Indiana Jones y la última cruzada”.

Además durante seis temporadas fue el Maestre Pycelle de la serie “Game of thrones”, aunque, confiesa, su pasión es el teatro.

“Mi vida entera ha sido para el teatro porque yo tenía que ser un actor y cuando la gente me dice que quiere dedicarse a esto y si les puedo dar algún consejo les digo ¿puedes pensar en algo más que te gustaría hacer? Y si me dicen que sí, les digo que hagan eso, porque ser un actor está lleno de maravillosos reconocimientos pero también tiempos terribles, lo peor no es no tener trabajo, por supuesto no tienes dinero, pero lo peor es cuando interpretas un personaje mal, eso es tan terrible que no puedes dormir, comer, beber, es terrible”.