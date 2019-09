Se impone un “joven rey”

Julie Andrews y Tim Chalamet brillan en Venecia

VENECIA (EFE y AP).— Nominado al Oscar en 2018 por su papel del joven Elio en “Call Me By Your Name”, Timothée Chalamet ofrece una imagen radicalmente diferente en “The King”, un drama histórico, proyectado ayer fuera de competición en la Mostra, que convierte al actor nada menos que en Enrique V de Inglaterra.

Chalamet se ha convertido en el nuevo ídolo de los más jóvenes a raíz de su papel en “Call Me By Your Name”, que le valió una nominación al Oscar en 2018. Su autógrafo es uno de los más buscados en la alfombra roja de ayer lunes en la Mostra.

El director David Michod, con la colaboración del actor Joel Edgerton, que además interpreta a Falstaff, ha convertido este drama shakesperiano en una historia de paso a la edad adulta de un joven príncipe que se resiste a las obligaciones.

“En aquella época la gente accedía al poder muy joven (Enrique V fue coronado con 27 años), pero en las producciones de Shakespeare que se han hecho en los últimos siglos ha habido aversión a usar actores jóvenes porque se creía que sólo actores mayores podían darle la intensidad requerida”, ha señalado Chalamet.

“Sin embargo, yo creo que funciona, incluso como metáfora visual porque hay una turbación, una inquietud especial, en el hecho de que gente tan joven acceda al poder”, ha añadido.

Chalamet considera que la película, producida por Netflix, es “una alegoría moderna” porque “sigue habiendo jefes de gobierno que acceden por linaje al poder y que lo ejercen de manera a veces aterradora”.

Michod y Edgerton van más allá y afirman que la dificultad de ejercer el poder, la cíclica brutalidad de la guerra y peligro de la vanidad son temas que siguen resonando en la actualidad.

La cinta describe a Hal como un príncipe que da la espalda a la vida real, pero cuando su tiránico padre muere, es coronado y se ve obligado a hacer frente a todo lo que quería evitar: la política palaciega, guerra con los países vecinos y, lo peor, traiciones de su entorno.

El director de “Animal Kingdom” (2010) ha confesado que jamás se le habría ocurrido hacer una película medieval si no se lo hubiera propuesto Edgerton, quien había disfrutado enormemente interpretando el papel de Enrique V en el teatro.

“Una vez que empezamos a trabajar en ello, se transformó en otra cosa. Ha habido mucha investigación, lecturas, aunque ahora mismo no me siento capaz de decir qué parte de la película es real, qué parte inventada o modificada por nosotros”, ha señalado Michod.

Edgerton y Michod empezaron a escribir el guion en 2013 pero les llevó un tiempo encontrar quien se lo produjera hasta que en 2017 Michod firmó con Plan B, la productora de Brad Pitt, para escribir y dirigir “War Machine” (“Máquina de guerra”). Durante el rodaje, la productora compró el guion de “The King” en el que más tarde entraría Netflix.

Uno de los personajes que más llama la atención, por su histrionismo, es el del heredero del trono francés, Dauphin, interpretado por un Robert Pattinson al que no se le ha visto por Venecia.

Sobre la verosimilitud de su caracterización, el director ha detallado que Dauphin era un “dandy”, más joven que Pattinson y mucho más gordo, y también es cierto que el rey le ofreció luchar cuerpo a cuerpo para evitar la muerte de muchos hombres, pese a que sabía que su oferta sería rechazada.

Edgerton hace el papel de Falstaff, el mentor del joven rey, fiel, honesto y alcohólico. El actor ha explicado que para ganar peso estuvo desayunando, comiendo y cenando por partida doble a diario durante meses.

Sean Harris, Ben Mendelsohn y Lily-Rose Depp completan el reparto del filme, que llegará a los cines el 11 de octubre y al servicio de Netflix el 1 de noviembre.

“Única e inimitable”

La actriz británica Julie Andrews recogió ayer emocionada el León de Oro honorífico de la Mostra del cine de Venecia, y lo hizo aplaudida como una figura “única e inimitable” del Séptimo Arte pasado, presente y futuro.

El Festival se rindió este lunes a la actriz y le otorgó un reconocimiento que este año también ha ido a parar a las manos del director español Pedro Almodóvar.

Julie Andrews, de 83 años, acudió a la Sala Grande del Palacio del Cine, reservada a las grandes ocasiones, y recordó los orígenes de una carrera que le granjeó los roles más icónicos de la historia del Séptimo Arte, como Mary Poppins, aquella extravagante institutriz.

“Aún me sorprendo, fui una chica afortunada que pudo interpretar papeles bellísimos”, destacó al recoger la estatuilla, vestida con un traje de chaqueta azul celeste en raso, a juego con sus ojos y emocionada ante una ovación que se prolongó durante varios minutos.

La actriz, que se hizo famosa por su voz cristalina, rememoró que en Inglaterra, durante su juventud, solía cantar arias italianas, sin saber su significado.

Andrews reconoció que actualmente Venecia es “el primer festival del mundo”, celebró su diversidad y reivindicó el poder del cine para unir a las personas.

“Mirando a la Selección Oficial de este año me vuelvo a dar cuenta del gran poder del cine para unir”, dijo.

Y zanjó su discurso con un consejo para las nuevas generaciones de cineastas: “Sean fieles a sus sueños, las recompensas de este mundo son incomparables”.

“Agradezco a los públicos de todo el mundo que, con su pasión por el cine, hacen que todo esto sea posible. Su apoyo continuo mantiene encendida la luz sobre la pantalla”, concluyó.

El presidente de la Mostra, Alberto Barbera, destacó que este galardón es “obligatorio” para una “figura icónica adorada por varias generaciones de cinéfilos”.

“Una carrera extraordinaria con la que ha sabido admirablemente conciliar el éxito popular y sus ambiciones artísticas sin caer jamás en fáciles compromisos”, destacó.

Quizá el discurso más apasionado lo pronunció Luca Guadagnino, director de la adaptación cinematográfica de “Call me by your name” (2017) y llamado a ser maestro de ceremonias: “Julie Andrews es un icono del siglo XX y del XXI”, proclamó.

El realizador encumbró a la veterana actriz por su capacidad de “trasmitir una suerte de clasicismo olímpico en todo lo que hace”.

“Ha representado al máximo nivel la actuación, la danza, la música, la escritura y el activismo político. Su elegancia se ha convertido en un valor absoluto. Es única en la historia del cine y absolutamente inimitable”, zanjó el cineasta.

Tras la ceremonia de premiación, los asistentes disfrutaron de la proyección de “Victor Victoria” (’¿Víctor o Victoria?’, 1982), cinta de su marido Blake Edwards en la que Andrews demostró su capacidad interpretativa con dos protagonistas.

La actriz ha sido la protagonista absoluta de esta jornada del Festival Internacional de Cine de Venecia, donde ha recogido la admiración conquistada tras medio siglo como estrella del teatro, cine y televisión.

Nacida y crecida en Reino Unido, fue allí donde obtuvo su primer éxito a la edad de doce años en el teatro y en la radio, como una joven de voz excepcional, y en su juventud cruzó el océano para alcanzar Broadway y debutar en el musical “The boy friend”.

Su nacimiento como leyenda se produjo en la Gran Manzana en 1964 con “Mary Poppins”, con un Óscar por su versión cinematográfica, y un año después fue nominada por la Academia nuevamente a raíz de su inolvidable papel de María von Trapp en “The Sound of Music” (’Sonrisas y lágrimas’).

Pero su carrera se prolonga hasta la actualidad, ya que Andrews ha prestado su voz para películas como “Aquaman” (2018), “Shrek” y ha creado junto a su hija una serie televisiva lanzada en todo el mundo recientemente por Netflix titulada “Julie’s Greenroom” (’Julie entre bambalinas’).

Finalmente, el cineasta italiano Pietro Marcello llevó su película “Martin Eden”, una revisión del clásico de Jack London con la que recorre los albores políticos y sociales del siglo XX ahora a través de un joven napolitano.