Julio César Chávez Jr. opina sobre feminicidios: "La mujer es el sexo débil"

SINALOA.— Julio César Chávez Jr., hijo de "La leyenda del boxeo" mexicano, de nuevo ha desatado polémica, luego de las declaraciones que dijo en sus historias de Instagram sobre los feminicidios en México.

Chávez Jr., de nueva cuenta tomo su Instagram para opinar de los feminicidios y la violencia contra la mujer que se vive actualmente en México.

El boxeador tuvo la desatinada idea de catalogar a la mujer como "el sexo débil".

Si bien se mostró en contra del maltrato hacia las mujeres, los comentarios que emitió en varios videos, no fueron los más apropiados.

Algunas de las opiniones que dio, causaron la molestia de hombres y mujeres:

Siempre he querido hablar de que el abuso hacia la mujer, los golpes, para mí eso es algo que no debe ser bien visto a nivel mundial. Para mí la mujer sigue más frágil que el hombre y yo como boxeador no me atrevería a golpear a una”.



La mujer sigue siendo, por más que sigan avanzando, no terminan de ser el sexo débil. Dicen que como que hay más feminicidios, eso no interesa, pero se me hace muy abusón de un hombre pegarle a una mujer”, dijo el púgil.