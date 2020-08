Julio Iglesias, irreconocible por su deteriorada salud

El cantante Julio Iglesias mantiene en los últimos años una vida alejada de los focos y con escasas apariciones públicas.

El artista español, de 76 años, vive entre Miami y República Dominicana, país este último donde pudo ser fotografiado en un estado apenas irreconocible.

El programa Sálvame emitió las imágenes de un Julio Iglesias que han hecho saltar las alarmas sobre su estado de salud.

En las fotografías mostradas, el cantante, con unos pantalones cortos, apenas puede caminar y se desplaza apoyado en dos jóvenes, que parecen ser sus asistentes.

Tras observar las imágenes, los colaboradores del programa opinaron que las fotografías no van a sentar bien al cantante porque "es muy presumido e intenta evitar esto siempre", indicaba Gema López.

"A mí lo que me sorprende es que le hagan unas fotografías en su casa, cómo es posible teniendo unas medidas de seguridad y una playa privada", se ha preguntado, por su parte, Antonio David Flores.

Antonio Montero apuntó que "no es la primera vez que se hacen fotografías en ese sitio", si bien no es un lugar de fácil acceso para los paparazzi.

"La información que yo tenía desde un hace par de años es que Julio estaba viendo que se hacía mayor y era algo que él no aceptaba ", reveló.

Asimismo, Montero consideró que, a pesar de que Iglesias "no es tan mayor, tiene 76 años", el cantante "está muy cascado físicamente, es un tipo ultracoqueto, y no acepta verse así.

"A mí me hablaron en esa época de casi una depresión, una situación en la que no sabía cómo afrontar esta parte de su vida, y otra gente de su entorno también me dijo que tampoco era para tanto".