Julión Álvarez: "Me tocó vivir la discriminación" (Vídeo)

En 2017, Julión Álvarez fue incluido por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en una lista de investigación por supuesto lavado de dinero y nexos con narcotraficantes.

En consecuencia, al cantante le congelaron sus cuentas y se sometió a una investigación que le ocasionó una pausa en su carrera y tomar acciones legales para defenderse.

Discriminación

Ahora, el intérprete de "Te hubieras ido antes" revela que ha sido víctima de discriminación "luego de los señalamientos".

"A mí ya me tocó vivir la discriminación, así tal cual, de (asistir a un restaurante y que le dijeran) 'por favor, aquí no puede estar; por favor retírese'".

Retírense

"Yo (respondía) 'nada más me voy a tomar un refresco o que cene mi señora (su esposa Nataly Fernández) y yo me voy'".

"Y (le respondían) 'no, entienda por favor, retírese'", relató Álvarez.

"En un momento digo 'está bien, gracias, con permiso, ahí nos vemos'. Me voy y después veo llorar a mi señora embarazada".

Bloqueo

También le han negado otro tipo de servicios para desarrollar su trabajo o llevar a cabo acciones de su vida cotidiana.

"Es algo que desgraciadamente afecta todo, desde cuando se bloquean las cuentas, después que se desbloquean en México, pero como sigo en OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros/Office of Foreign Assets Control) no soy cliente grato para algunos bancos".

No se puede

"Estaba trabajando y (proponía) 'vamos a rentar un avión para poder llegar a tal parte'. Cuando veían que llegaba, (le decían) 'no se puede'", agregó. "'No, usted no se puede subir'".

Proceso legal

Julión Álvarez continúa el proceso legal en su defensa, el cual se retrasó a causa de la pandemia.

Sin embargo, está seguro de su inocencia y lucha por limpiar su nombre para proteger a sus dos hijas y evitar que "me las rechacen".

Ahora, prepara todo para su regreso profesional.

Con información de redes sociales y People en español