Justicia para Lisa: qué pasó con la cantante de BLACKPINK en París

“Justicia para Lisa” es lo que claman diversos internautas en redes sociales, luego de que la rapera taiwanesa de BLACKPINK, no asistiera a la Semana de la Moda en Paris, debido a que su agencia YG Entertainment, no le permitió participar en los eventos.

De acuerdo con información de diversos medios, retomada por El Financiero, la agencia determinó que “no podía permitir que uno de sus talentos, en este caso la integrante de BLACKPINK, tuviera actividad en eventos donde hubiera un gran número de personas”, argumentó que eso de debía a la actual contingencia por Covid-19.

No obstante, los fanáticos reclamaron que aparente prohibición no aplicó para Jisso, Jennie y Rosé, quienes también fueron vistas en Francia, ya que también son embajadoras de otras casas de moda que estarían presentes en el evento de moda.

A través de la etiqueta “Justice for Lisa” (Justicia por Lisa), los fanáticos explotaron contra YG a considerar que, como agencia, están bloqueando las oportunidades de la cantante, quien también ha sido blanco de “haters” o comentarios maliciosos en la red, sin que YG tome acciones legales para proteger a la cantante.

Jean-Christophe Babin, el CEO de BVLGARI, fue el encargado de dar a conocer la presunta prohibición de YG para que Lisa, quien actualmente promociona con éxito dos temas en solitario.

Con una foto en Instagram de la cantante de “LALISA”, en la que aparece con un look totalmente en negro y cubrebocas mientras aparentemente saluda a las personas alrededor, Babin lamentó:

“Nuestro gran embajador, Lisa, está en Europa. Desafortunadamente, debido a COVID, su agencia prefiere que no participe en eventos o espectáculos. Esa es también la razón por la que no pudimos fotografiarla junto con Zendaya, Lily Aldridge y Vittoria Ceretti para la campaña de marca BVLGARI 2021/22, y que aún no pudimos organizar un evento importante juntos”.