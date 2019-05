Justin Bieber aún busca a Selena Gomez

El cantante se “balconeó” con su búsqueda en Google

Justin Bieber insiste en que ha dejado atrás a Selena Gomez, pero incluso su historia del búsqueda en Google lo delata.

En días pasados, el cantante quiso quejarse de los portales que escriben mal su nombre, pues a pesar de que lleva poco más de diez años en la industria existe quien sigue escribiendo su apellido como “Beiber”.

No obstante, al tomar la captura de la pantalla, el canadiense no reparó en que en su historial de búsquedas aparecía el nombre de su ex.

¡¡¡Trasssssssssssss!!! se le chispoteó a Justin Bieber. Subió una foto donde se alcanza a ver que googleó a SELENA GOMEZ. Chequen la parte izquierda pic.twitter.com/RXF8IQ0AQ2 — Vanessa Harp (@vaneharp) May 1, 2019

Los fanáticos, quienes insisten en verlos juntos, rápidamente le hicieron notar su indiscreción, a lo que el intérprete de “Sorry” no dudó en contestar que se trataba de una “nota relacionada” a las que él protagoniza con su esposa Hailey Baldwin.

“Salió después [la nota] de que mi esposa y yo viéramos mi show en Coachella. La de ella fue después de la mía, porque está en las notas relacionadas. Me alegra que ella estuviera en el festival también. No tengo nada que esconder”, tuiteó como explicación a la imagen.

Hailey, al ataque

Ante la insistencia, fue la propia modelo quien, a través de sus redes sociales, también mandó un mensaje a aquellos que aún quieren ver a su esposo con la exestrella Disney.

“Ustedes, niñitos de Internet, deben aprender a seguir adelante, de verdad. Somos adultos que tenemos mejores cosas que hacer que perder nuestro tiempo explicando algo sólo para que detengan sus delirantes fantasías. No me voy a sentar aquí y dejar que desconocidos obsesivos intenten hablarme sobre mi propio marido. Si quieren hablar sobre el marido de alguien, entonces consíganse uno. Buenas noches”, escribió.

esto respondió la esposa de Justin, hailey baldwin pic.twitter.com/QvVcCz1BLi — Vanessa Harp (@vaneharp) May 1, 2019

Bieber y Hailey se casaron por lo civil el año pasado, sin embargo, durante meses han postergado su enlace religioso, argumentando varios compromisos personales y profesionales.

No obstante, la evidente depresión de Bieber hace creer a sus fanáticos que aún no logra superar del todo a Selena, quien incluso tuvo que buscar ayuda psicológica luego de enterarse del matrimonio del canadiense.