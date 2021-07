¿Problemas maritales o un simple berrinche del cantante? Internautas han señalado que no es la primera vez que se ve a Justin tratando mal a su esposa.

LAS VEGAS.— Justin Bieber fue blanco de críticas por supuestamente protagonizar una pelea con su esposa Hailey Baldwin. Los esposos fueron a la presentación de la marca de tequila de la también modelo Kendall Jenner, llamada 818 Tequila, en dicho evento Bieber actuó.

Pero en el vídeo de apenas unos segundos en el que se observa a la pareja caminando y rodeada de su equipo de seguridad mientras Justin habla efusivamente y mueve el brazo de forma particular es lo que ha trascendido de dicha presentación.

En un vídeo tomado este pasado 10 de julio en Las Vegas, se mostró al cantante gritándole a la modelo, como era de esperarse este clip se volvió viral. Y aunque lo han criticado demasiado también hay fans que han salido en su defensa señalando que el canadiense sólo estaba siendo efusivo después de ofrecer un show, señalando además que si fuera una discusión no irían tomados de las manos.

Otro usuario de redes tuiteó un vídeo durante el show señalando que estaba en total adrenalina después de la actuación: "No estaba enojado con Hailey y no le estaba gritando. Odio cómo siempre lo pintan como el malo cuando es lo más alejado de eso".

I took this of Justin right before that video was taken. He was on STRAIGHT adrenaline from performing. He wasn’t mad at Hailey and he wasn’t yelling at her. I hate how he’s always painted as the bad guy when he’s the furthest thing from it pic.twitter.com/ePKdVDD6Xi