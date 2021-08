Justin Bieber encabeza candidaturas a los VMA; BTS suma cinco

NUEVA YORK.- Justin Bieber y Megan Thee Stallion encabezan las postulaciones de los premios MTV Music Video Awards (VMA) que se celebrarán en septiembre próximo en Nueva York. Ambos compiten en las máximas preseas a Artista del Año y Mejor Vídeoclip.

Los MTV VMA, que recuperarán el calor del público con un "show" presencial en la Gran Manzana el 12 de septiembre, presentaron este miércoles sus candidatos en 14 categorías de "género neutral".

Bieber parte con siete postulaciones en total, es el principal favorito de esta edición gracias a varias colaboraciones entre las que destaca "POPSTAR", junto a DJ Khaled y Drake, mientras que Thee Stallion, con seis candidaturas, juega casi todas sus papeletas al provocativo tema "WAP", con Cardi B.

Congratulations to all of our artists on their 2021 #VMA nominations! pic.twitter.com/nju53aFU1f — Columbia Records (@ColumbiaRecords) August 11, 2021

BTS parte con cinco candidaturas

En el siguiente lugar, con cinco candidaturas figuran Billie Eilish, BTS, Doja Cat, Drake, Giveon, Lil Nas X y la debutante Olivia Rodrigo; seguidos por 24kGoldn, Cardi B, Dua Lipa y Taylor Swift, con cuatro postulaciones.

En la categoría de Vídeo del Año, la más destacada, además de Bieber y Megan Thee Stallion rivalizan Doja Cat y SZA por "Kiss Me More", Ed Sheeran por "Bad Habits"; Lil Nas X por "MONTERO (Call Me By Your Name)" y The Weeknd por "Save Your Tears".

Por su parte, compiten por ser nombrados Artista del Año Justin Bieber, Megan Thee Stallion, Ariana Grande, Doja Cat, Olivia Rodrigo y Taylor Swift.