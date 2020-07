Justin Bieber enciende las redes sociales al anunciar su próxima gira

EE.UU.— Justin Bieber subió el calor de las redes sociales al revelar las fechas de su próxima gira 2021.

El intérprete de "Yummy", "Intentions" y "Sorry", entre otras muchas más utilizó sus redes sociales para subir el cartel de su gira por Estados Unidos y Canadá, que dará inicio el 2 de junio en San Diego, California y que terminará el 15 de agosto en Sacramento, California.

Bieber no estará solo, ya que contará con la presencia de Kehlani y Jaden Smith, pero sólo en algunas fechas, ya que los dos tienen también compromisos previos y más en el 2021 luego de que se detuviera toda la industria musical debido a la pandemia por el coronavirus (Covid-19).

La gira que lleva el nombre del artista visitará en total 45 ciudades en lo que será la primera parte de su tour que tuvo que posponer este año por la emergencia sanitaria y que lamentó debido a que ya algunas personas habían conseguido sus entradas, las cuales se harán válidas para este nueva gira.

Justin Bieber también le dio gusto a sus fans vía Instagram, luego de que subiera algunas fotos en las que presume sus tatuajes y los momentos de felicidad que vive al lado de su esposa Hailey Baldwin.

