Justin Bieber ofrecerá su primer concierto luego de tres años de ausencia

Bieber ofrecerá un concierto el último día de 2020 y será a través de servicio de streaming.

LOS ÁNGELES.— Justin Bieber celebrará su primer concierto en tres años el próximo 31 de diciembre, víspera de Año Nuevo, en un formato en vivo que será emitido a todo el mundo vía "streaming" para, según sus palabras, "darle una patada al 2020 juntos de forma segura".

Según lo informado en sus cuentas oficiales, el concierto será a través de la página web: www.justinbiebernye.com., y el boleto tendrá un costo de poco más de 30 dólares (algo así como 606 pesos mexicanos).

Cabe señalar que el artista canadiense no había pisaba un escenario desde 2017.

Pero este 2020, no ha tenido un mal año dentro de lo que cabe, pues en febrero publicó su quinto disco de estudio, "Changes", que aunque no alcanzó la misma popularidad que sus predecesores, llegó al número 1 en EE.UU.

También podría interesarte: ''¿Quién es Shawn Mendes?'': Justin Bieber tras anunciar su colaboración