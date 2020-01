Justin Bieber confirma que padece la enfermedad de Lyme

Luego de que el portal especializado TMZ publicara que Justin Bieber padece la enfermedad de Lyme; el propio cantante tomó sus redes sociales para confirmar la noticia.

"Mientras mucha gente seguía diciendo que Justin Bieber parecía una mierda, en metanfetamina, etc. No se dieron cuenta de que he sido diagnosticado recientemente con la enfermedad de Lyme”, señaló el intérprete en su cuenta de Instagram.