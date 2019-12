Justin Bieber vuelve a escena en enero de 2020

Justin Bieber vuelve a los escenarios en 2020 con un álbum (cuyo primer sencillo, ‘Yummy’, saldrá el próximo viernes 3 de enero y del cual publicó un adelanto ayer martes 24 de diciembre), una gira y una docuserie, que también se anunciaron en el adelanto del vídeo.

Así lo informa el medio Hollywood Reporterr, que cita a Bieber afirmando que “como humanos somos imperfectos. Mi pasado, mis errores, todo por lo que he pasado. Creo que estoy justo donde debo; Dios me tiene justo donde me quiere“. “Es mi música lo que más amo de todo lo que he hecho”, confiesa también Bieber.