Justin Timberlake muestra su faceta generosa (Vídeo)

No es nuevo que Justin Timberlake se emocione con algún fan como ya hizo con aquel veterano de la Segunda Guerra Mundial que bailaba una de sus canciones y recibió sus aplausos.

Sin embargo, en esta ocasión quienes aplaudieron son sus fans por cómo el intérprete puso todo de su parte para hacer más sencilla la vida de Jake Sitt.

Sitt tiene 17 años, padece de parálisis cerebral y precisa de una silla de ruedas para realizar día a día cualquier tarea que requiera movimiento, razón por la cual su familia estaba tratando de recaudar fondos para adquirir una furgoneta totalmente adaptada a sus necesidades.

El cantante de éxitos como Cry me a river, Suit & Tie o Like I love you, que en enero cumplirá 40 años, se enteró de esa campaña a través de internet y no dudó en poner de su parte, donando la cantidad de dinero que faltaba para alcanzar la meta de recaudación.

Es más, tal y como se desprende de la conversación a través de una videollamada que el también actor tuvo con el propio Jake y con su padre, Tim, Timberlake también cubrirá todos los gastos de mantenimiento del vehículo acondicionado que tiene su propia plataforma elevadora para facilitar la vida del joven.

GOOD NEWS!! This family now has an adaptive van for the holidays. 17 year old Jake, who suffers from cerebral palsy, got a very special surprise today. https://t.co/598i1IT9RN

El padre del adolescente explicó que el dinero se destinará en su totalidad a cubrir lo que sea menester debido al estado de su hijo.

"Hará su vida mucho más sencilla a medida que avanzamos hacia nuestro futuro y también va a hacer mi vida mucho más fácil porque no hay mucha gente que pueda levantarlo y sentarlo en una camioneta como la que él necesita", explicó.

Es un gesto que encantó a sus seguidores y demuestra la parte más caritativa del artista, que ya durante la primera ola del coronavirus ayudó a las familias de su Memphis natal, donando al Mid-South Food Bank de la ciudad de Tennessee.

The family raised $35k to cover the cost of the van but they’ll get to keep that money. Why?? Because @jtimberlake heard Jake’s story and wanted to help. He got the family the van, and even hopped on Zoom to chat with the 17 year old. The reaction says it all folks pic.twitter.com/4WGVGd4VSb