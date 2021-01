Justin Timberlake y Jessica Biel tienen otro hijo en la cuarentena (Vídeos)

Justin Timberlake, de 39 años, confirmó que junto a su esposa Jessica Biel se convirtieron en padres de su segundo hijo, Phineas.

Durante una aparición virtual en el programa de Ellen DeGeneres, el cantante y actor compartió la noticia con sus fans.

“Es increíble y tan lindo. Nadie duerme”, bromeó Timberlake.

La pareja, que se casó en 2012, había dado la bienvenida a su primer hijo, Silas, en abril de 2015.

Ellen DeGeneres fue una de las pocas personas “fuera de la familia inmediata” del matrimonio de Hollywood que sabía sobre el embarazo de Biel.

. @JTimberlake told me the name of his new baby! Don’t miss the full interview on my show tomorrow. pic.twitter.com/grBQ9sls0S

“Creo que estábamos en FaceTime y dijiste: ‘Oye, ¿quieres saber un secreto?’ y luego Jessica entró y pusiste su mano sobre su estómago”, contó la presentadora estadounidense ante las cámaras.

Jessica Biel, de 38 años, y su esposo se convirtieron en padres de Phineas en mayo.

La pareja había logrado mantener el embarazo en un secreto total mientras se refugiaban en su casa de Montana con Silas en medio de la pandemia de coronavirus.

Timberlake, quien actuará durante el especial de televisión de la toma de posesión del presidente electo Joe Biden mañana miércoles 20, dijo que Silas está “súper emocionado” por ser un hermano mayor. “Phin aún no puede caminar ni perseguirlo, así que veremos qué pasa”.

Timberlake está en plena promoción de su nueva película, “Palmer”, que se estrenará en Apple TV + el próximo 29 de enero.

First look at #PALMER directed by Fisher Stevens (script by Cheryl Guerriero). This story is really important to me and I’m proud to be part of it. Coming to @AppleTV JAN 29 🙏🏻 pic.twitter.com/hNA1Af11wG